يونايتد نيوز بنغلاديش: إمكانية كبيرة للاستفادة من الأيدي العاملة البنغالية في ليبيا

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “يونايتد نيوز بنغلاديش” البنغالية الناطقة بالإنجليزية مراسم تسليم سفير ليبيا في دكا أوراق اعتماده إلى رئيس البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد تقديم عبد المطلب سليمان محمد سليمان أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة ليبيا في بنغلاديش إلى الرئيس البنغالي محمد عبد الحميد، خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة البنغالية دكا.

ونقل التقرير عن سليمان تأكيده بذل كل ما في وسعه بهدف تعزيز العلاقات بين شعبي ليبيا وبنغلاديش في كافة المجالات، فيما شدد عبد الحميد على وجود أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة الصناعة وتوفير العمالة البنغالية إلى الجانب الليبي للنهوض بواقع قطاعات الزراعة والصحة والتقنيات وغيرها.

ترجمة المرصد – خاص

