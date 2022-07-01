الأبلق: استراتيجية عقيلة صالح هي التفاوض ثم قلب الطاولة

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن استراتيجية عقيله صالح رئيس مجلس النواب هي التفاوض ثم قلب الطاولة، وهو صرح مرة بأنهم يعدون مشروعا للدستور.

وأضاف الأبلق، في تصريحات متلفزة، أن فتح مسودة الدستور كارثي، وغاية الأجسام الموجودة هي ضرب المشروع وضرب مفوضية الانتخابات لإطالة الأزمة واستمرار بقائهم في المشهد.

وأشار إلى أن فتح الدستور والتعديل فيه كان بتوافق عقيله والمشري، ولو سقطت مفوضية الانتخابات لن نتمكن من تشكيل مفوضية جديدة”.

وتابع:” عقيله كان يعرف أنه لو رفع سقف المطالب من البداية لتعرض لضغوط كبيرة وقد يضطر لتقديم تنازلات تحت الضغوط”.

ولفت إلى أن المشري وأعضاء الدولة أرادوا الخروج كأبطال بمنع حفتر من الترشح للرئاسة” .

وتابع:” في لقاءات القاهرة تم التوافق على أن العسكري يمكنه الترشح بعد أن يقدم استقالته قبلها مباشرة وهذا خطير جدا، والتعديل الـ12 يتماشى مع رؤية عقيلة بتعديل الدستور وطرحه للاستفتاء”.

وشدد على أن النقاط الخلافية تتمحور حول العاصمة والإدارة المحلية وتوزيع الثروات والترشح للرئاسة.