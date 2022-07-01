مفوضية اللاجئين تُعلن إجلاء قرابة 100 شخص من ليبيا إلى إيطاليا

العنوان-طرابلس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء 95 من طالبي اللجوء في رحلة جوية من مطار معيتيقة بطرابلس إلى إيطاليا.

وأوضحت المفوضية أن اللاجئين من جنسيات أفريقية مختلفة بينهم أطفال ونساء معرضات للخطر وناجون من العنف وأشخاص أطلق سراحهم حديثاً.

ولفتت المفوضية إلى أن رحلة الإجلاء الإنساني التي تدعمها الحكومة الإيطالية، هي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي تم إنشاؤها في إيطاليا منذ عام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص. كما سيتلقى الواصلون الجدد الدعم في إيطاليا.

وأشار المفوضية إلى أنها تعتمد على المجتمع الدولي لتوفير مسارات آمنة خارج ليبيا لبعض طالبي اللجوء واللاجئين الأكثر ضعفاً.

وذكرت المفوضية إلى أنها أجلت 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ عام 2017، بينما غادر ليبيا 8,372 شخصا في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال نفس الفترة.