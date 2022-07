مدبولي: الظروف الحالية في ليبيا تحتم البحث عن طرق تجارية بديلة

ليبيا – شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على وجوب إيجاد طرق تجارية بديلة مع الجزائر لتسهيل شحن البضائع عوضًا عن الطريق المار بليبيا.

موقف مدبولي جاء وفقا لما نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، خلال كلمته باجتماع الجولة الـ8 للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر المنعقد في الأخيرة.

ونبه مدبولي لأهمية إيجاد البديل للطريق البري الذي يمر عبر ليبيا وسط الظروف الحالية هناك، التي يجب ألّا تمنع البحث عن طرق بديلة.

ترجمة المرصد – خاص

