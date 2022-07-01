الأمين: خيبة أمل كبيرة لعدم اتفاق المشري وعقيلة صالح

أعرب المرشح الرئاسي فضيل الأمين عن خيبة أمله لعدم التوافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال اجتماعهما في جنيف.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “بخيبة أمل كبيرة لم يتفق رئيسا مجلس النواب والدولة على الرغم من الجهود الحثيثة والمخلصة من قبل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز”.

وأضاف: “هؤلاء القادة بالإضافة إلى بقية القادة في المشهد مسؤولون تجاه الشعب الليبي الذي يتوق إلى حياة أفضل ومستقبل مشرق”، مشددا على أن الانتخابات أمر لا بد منه.

وأعلنت ستيفاني أمس الخميس انتهاء اجتماعات عقيلة صالح والمشري في جنيف، دون التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، موضحة أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية كانت نقطة الخلاف بينهما.

بدورها قالت رئاسة مجلس النواب في بيان:” تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه”.

وأوضح البيان:” تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة و يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها و اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة”.