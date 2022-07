السايح لـ الدبيبة: جاهزون لإجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح لتدارس الاستعدادات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال تجديده لدعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، مع الإشادة بالتعاون الإيجابي بينها والحكومة لإنجاز هذه الاستحقاقات.

بدوره، أكد السايح أن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة فيها، مشيرًا إلى جاهزية المفوضية لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة.

وشدد السايح على الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية.

