اجتماع في روما يبحث نتائج مباحثات جنيف

العنوان-روما

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الخميس، اجتماعًا على مستوى السفراء والمبعوثين الخاصين للأطراف الدولية الرئيسية المنخرطة في الأزمة الليبية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما، مداخلة للأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إيتوري سيكوي.

وشاركت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأحاطت وليامز المشاركين بنتائج اجتماعات جنيف بين وفدي النواب والدولة، على حد قول نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى ليبيا.

وأكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أورلاندو “في مرحلة حرجة جددنا رسالة مشتركة قوية لدعم الاستقرار والتسوية” في ليبيا.

وتعقد المحادثات أيضا في حين تم تمديد ولاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا لمدة شهر آخر.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في الأيام الأخيرة تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقدوم مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومن بين البدائل المحتملة لوليامز الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المدير الإنساني السابق في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونقلت نوفا عن مصادرها أن المبعوث الأممي المقبل إلى ليبيا يجب ألا يكون من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ويجب أن يكون بالضرورة أفريقي الجنسية.