الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال: الأسبوع المقبل بداية صرف المنحة لهذه الفئة

ليبيا- كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عن البدء في تسليم منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 للمستحقات اعتبارًا من الأسبوع القادم.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد تمكن الوزيرة وفاء الكيلاني من حلحلة العوائق والصعوبات للإيفاء بهذا الاستحقاق الذي كفله القانون، مشيرًا لاستمرار فريق عمل المنحة بعمله الدؤوب منذ استلام البيانات من مصلحة الأحوال المدنية مرورًا بمطابقتها مع وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال.

وأضاف البيان أن الفريق وصل لمرحلة الشروع في تنفيذ المنحة من خلال مصرف الجمهورية وعبر إصدار بطاقة إيفاء.

