الدبيبة يشدد على ضرورة صرف منحة الزوجة لمدة 6 أشهر من العام المالي

ليبيا – شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس خلال اجتماعه مع وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك.

الدبيبة أكد خلال الاجتماع، ضرورة صرف المنحة لمدة 6 أشهر من العام المالي، والعمل على استكمال باقي الأشهر خلال الفترة القادمة.

بدورها، قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية موقفًا حول الخطط المتخذة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى قاعدة بيانات يتم الصرف على أساسها.

من جهته، قدم وزير المالية تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء خلال عام 2022، مؤكدًا على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإنتظام عملية صرفها باستمرار.

وقدم الدبيبة اعتذار لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة، مؤكدًا على انتظام صرفها باستمرار في موعدها مستقبلًا.

وأوضحت الكيلاني خلال اللقاء أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقدت مع مصرف الجمهورية لصرف بطاقة مصرفية (إيفاء)، تمنح لكل زوجة وبنت ليس لديها حساب مصرفي لضمان وصول المنحة لكل المستفيدات.

