المشري: الخلاف ليس بيني وبين “عقيلة صالح” بل بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد

العنوان-طرابلس

اعتبر رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أن الخلاف في المسار الدستوري مع مجلس النواب هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد، نافيا أن يكون كما يتداول بينه ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وذكر المشري في كلمة نشرها عبر صفحته، اليوم الجمعة، أن اجتماعه مع عقيلة صالح في جنيف الذي اختتم أمس الخميس جرى خلاله التوصل إلى حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها.

وأعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أمس في تصريحات للصحافة في ختام الاجتماع أن هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه قال المشري من خلال كلمته: “عقيلة صالح قال لي حرفيا نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك..، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيدا للتوقيع عليها ليلا قبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي.. لكننا فوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع”.

وأضاف المشري أن “عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد تمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتان ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد”، منوها إلى أن المجلسين مازالا في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات وهو ما أعلنته رئاسة مجلس النواب في بيان مساء أمس الخميس.

وأوضح المشري ان ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح والصحيح أنه سيكون في طرابلس في دورته الأولى وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه.