الفارسي: الإخوان يتخوفون من ترشح العسكريين الذين يؤمنون بالدولة الوطنية

ليبيا – قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي إن فشل المسار التفاوضي في جنيف، ناتج عن تعنت خالد المشري والمجلس الاستشاري، في أمور جوهرية مثل شروط الترشح للرئاسة وازدواج الجنسية.

الفارسي وفي تصريحات خاصلة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن هذا الطرف يريد المواد حسب رغبته، وتخدم التيار الذي ينتمي إليه ومرشحوه، وأهدافه وتوجهاته، وكان من المتوقع أن يفشل هذا المسار لأنهم يخشون من ترشح كثير من الوطنيين، وسيحاولون التضييق عليهم.

وأردف أن الإخوان يتخوفون من ترشح العسكريين الذين يؤمنون بالدولة الوطنية، وأيضا أشخاص بعينهم لديهم شعبية هائلة قد يكتسحون الانتخابات حال ترشحهم، ولذلك يحاولون تفصيل المواد لصالح أشخاص وليس كسياسات عامة.

الفارسي نوه إلى أن المسار وصل إلى الانسداد الكامل خاصة بعد فشل التوافق على مستوى اللجنتين النيابيتين أو على مستوى رئيسي المجلسين، والمشري يحاول إملاء شروطه، لأن خسارة منصب الرئيس يعني خسارتهم لكل شيء، ويضر بمصالحهم بل ببقائهم.

