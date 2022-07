قزيط: ما حدث في جنيف نصف فشل والحل الآن في طرح المواد الخلافية للاستفتاء

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط إن عقدة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية هو خلاف بين البرلمان ومجلس الدولة منذ الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضاف: “إن رفع سقف التوقعات حول توافقات في جنيف بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري هو السبب في الشعور بالإحباط لما حدث رغم توقعاتنا أن الإخفاق وارد جدًا”.

وأوضح أن بيانات البعثة الأممية والمستشارة ستيفاني ولياميز تؤكد أن ما حدث في جنيف من اجتماعات هو نصف فشل ونصف نجاح، خاصة أن بعض التصريحات ووسائل الإعلام أوهموا الرأي العام بأن الطرفين متفقان وسيوقعان وثيقة دستورية وهو ما لم يحدث.

وحول الحل للخروج من هذا الانسداد،قال قزيط أن الحل الآن يتمثل بطرح المواد الخلافية للاستفتاء على الشعب الليبي، معتقدًا أن التصويت سيكون برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

قزيط رأى أن البديل الآن الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط كون الخلاف حول الرئاسية، وربما البرلمان الجديد ينتج حلولًا أفضل.

