المستشار صالح: السلطة التشريعية كلفت علي الحبري محافظا لمصرف ليبيا المركزي

عمّم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارا بقصر التعامل مع علي الحبري بصفته محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف إلى حين الانتهاء من توحيد المصرف.

ووجه عقيلة صالح قراره إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية.

وأبلغ عقيلة صالح الجهات المذكورة أن الصديق الكبير مُقال بموجب القرار 2014/17 ونائبه علي الحبري هو المكلف بالقيام بأعمال المصرف لحين اختيار محافظ جديد.

وأشار إلى أن مجلس النواب كلف محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي إلا أنه لم يتمكن من ممارسة مهامه، وشدد على أن المصرف المركزي يتبع السلطة التشريعية بموجب قانون المصارف الصادر سنة 2005.