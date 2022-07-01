السفارة الإيطالية: نرحب بالتقدم الكبير في مفاوضات جنيف

رحبت السفارة الإيطالية بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في المفاوضات بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في جنيف بفضل القيادة والوساطة الدؤوبة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة عبر “تويتر” إن الاتفاق النهائي قريب جدًا الآن، وندعو المؤسستين إلى تجنب المفاوضات ذات النهاية المفتوحة، وتسوية الخلافات المتبقية بسرعة لأجل تمهيد الطريق بشكل ملموس لإجراء الانتخابات لصالح الشعب الليبي.

وأضافت: “تأكيدًا على دعم إيطاليا الثابت لجهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والبعثة الأممية لدى ليبيا، نجدد دعوتنا لجميع الجهات الفاعلة للحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض، ورفض الإجراءات التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار أو لانقسامات أكبر، ولمتابعة الحوار والتسويات”.

وأعلنت ستيفاني أمس الخميس انتهاء اجتماعات عقيلة صالح والمشري في جنيف، دون التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، موضحة أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية كانت نقطة الخلاف بينهما.

بدورها قالت رئاسة مجلس النواب في بيان:” تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه”.

وأوضح البيان: ”تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة و يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها و اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة”.