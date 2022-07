التومي يؤكد للديبية الإنتهاء من وضع التصور العام لتوزيع 2.5 مليار دينار على البلديات

ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بشأن وضع الأسس والضوابط لتوزيع مبلغ 2.5 مليار على البلديات، الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق وشكل لجنة وزارية لوضع ضوابط لتوزيعها، وكذلك الإجراءات المتخذة بشان نقل الاختصاصات في ملفات أخرى بعد الحزمة الأولى التي كان لها الأثر الإيجابي في تفعيل الإدارة المحلية.

التومي أكد بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة بأن اللجنة انتهت من وضع التصور العام للتوزيع وفق معايير علمية تراعي الجغرافيا وعدد السكان، والمحافظة على معيار التساوي، ويجرى العمل في نقل اختصاصات بعض القطاعات، والمستهدف حاليًا الرعاية الصحية الأولية، وخلق تعاون محلي مع مصلحة أملاك الدولة.

من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة التوزيع العادل للإيرادات من خلال دعم البلديات ماديًا وإداريًا، ونقل الاختصاصات، وصرف المخصصات المالية لها بشكل مباشر، ومتابعتها فنيًا وقانونيًا عن طريق وزرة الحكم المحلي.

