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القيب: افتتحنا صيدلية تدريبية بكلية صيدلة طرابلس

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عمران القيب و خالد عون رئيس جامعة طرابلس و الدكتور خالد غومة وكيل الجامعة للشؤون العلمية وصلاح الباروني الوكيل المساعد للكليات الطبية، الصيدلية التدريبية بكلية الصيدلة وكذلك المختبر المرجعي بالكلية.

شارك في الافتتاح، كل من يوسف المدني عميد كلية الصيدلة و عمران فهيد وكيل كلية الصيدلة و عائشة الدوجالي مدير مكتب الاستشارات و البحوث بالكلية و رؤساء الأقسام العلمية و نقيب أعضاء هيئة التدريس وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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قناة ليبيا الحدث

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