أزمة الكهرباء تشعل احتجاجات غاضبة في المدن الليبية (صور)

خرجت احتجاجات في مدن ليبية عدة اليوم (الجمعة)، على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. وتواجه مواطنون مع فصائل مسلحة أثناء التعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وفي ساحة الشهداء في طرابلس، احتشد المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد في أكبر احتجاجات منذ عامين على الأقل.

وفي بنغازي وطبرق وبعض البلدات، خرجت احتجاجات أصغر شارك فيها العشرات ما يظهر حجم الغضب من الوضع في أنحاء المناطق التي تخضع لسيطرة أطراف متنافسة في البلاد.

وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع منادين بتغيير الحكم وتوفير الكهرباء، كما طالبوا بإجراء انتخابات.

وطالب عشرات السكان في بلدة القبة في شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة.

ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات ما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي بحل المشكلات لكن رغم إصدارها عقوداً للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أي منها، وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.

ويهدد استمرار الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع مع تعيين البرلمان الموجود في الشرق لفتحي باشاغا رئيساً لوزراء حكومة جديدة رغم رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي عن المنصب.

كما حاصرت فصائل في الشرق منشآت نفطية ما قلل إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء الكبرى ما تسبب في المزيد من الانقطاعات.