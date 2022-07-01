متظاهرون في طبرق يقتحمون مقر مجلس النواب ويفوضون «الرئاسي» بحله

اقتحم متظاهرون مساء اليوم الجمعة، مقر مجلس النواب في مدينة طبرق للمطالبة بحله، معلنين تفويضهم للمجلس الرئاسي بحله والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

جاء ذلك في بيان تلاه المتظاهرون عند مبنى مجلس النواب، الذي شهد محيطه تجمع العشرات وإضرام النيران في الإطارات وقرب المبنى.

– متظاهرون في سبها يرفضون التمديد للأجسام السياسية ويطالبون بالانتخابات

– متظاهرون في مصراتة وطبرق يرفضون الواقع السياسي ويطالبون بإجراء الانتخابات

– تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة بالانتخابات

وإلى جانب التظاهر عند مجلس النواب، شهدت مدينة طبرق تظاهرة أخرى وسط المدينة، وذلك بالتزامن مع تظاهرات مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس ومدينتي مصراتة وسبها جنوب البلاد.