ليبيون يقتحمون البرلمان في طبرق احتجاجا على الأوضاع المعيشية

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن متظاهرين اقتحموا مقر البرلمان في طبرق شرق البلاد، الجمعة الأول من يوليو (تموز)، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي والأزمة السياسية.

وأوردت محطات تلفزيونية أن متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضراراً، وأظهرت صور نشرتها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعدما أحرق متظاهرون غاضبون إطارات.

وخرجت تظاهرات في مدن ليبية عدة، الجمعة، تعبيراً عن الغضب من إخفاق الحكومتين المتنافستين في البلاد.

فقد شهدت العاصمة طرابلس التظاهرة الأكبر منذ سنتين، إذ احتشد في ساحة الشهداء المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء.

وخرجت احتجاجات أصغر شارك فيها العشرات في بنغازي وطبرق وبعض البلدات الأصغر مما يظهر قدر الغضب من الوضع في أنحاء المناطق التي تخضع لسيطرة أطراف متنافسة في البلاد.

وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من الأوضاع ويريدون تغيير الحكم وتوفير الكهرباء، وطالبوا بإجراء انتخابات.

وشوهد أفراد مسلحون تابعون للشرطة والجيش في محيط ساحة الشهداء.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وطالب عشرات السكان في بلدة القبة في شرق ليبيا بسقوط “الحكومات والكيانات السياسية” بسبب تدني مستويات المعيشة.

ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات، مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي بحل المشكلات، لكن على الرغم من إصدارها عقوداً للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أي منها، وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.

ويهدد استمرار الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع مع تعيين البرلمان الموجود في الشرق لفتحي باشاغا رئيساً لوزراء حكومة جديدة على الرغم من رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي عن المنصب.

وحاصرت فصائل في الشرق منشآت نفطية مما قلل إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء الكبرى، فتسبب ذلك في مزيد من الانقطاعات.