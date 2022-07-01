فؤاد: بعض أعضاء مجلس الدولة من محدودي العقل والآخرين فسدة

وصف محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بمحدودي القدرات العقلية، وقال: “لا أفهم هل مايقوم به أعضاء مجلس الدولة هو بسبب قدرتهم العقلية المحدودة ومستواهم المعرفى الضئيل أم أنهم يقومون به عن عمد؟” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا على فيسبوك: “أنا هنا لا اتحدث عن شلة الفساد التى نعرفها جميعا، وإنما على الوطنيين منهم، عندما تنتقدهم لما يقومون به من أخطاء تفاوضية لاتوصف إلا بأنها كارثية يبررون موقفهم بالضغوط الدولية والمحلية ولا أفهم ماهى الضغوط التى تجبرهم على الذهاب إلى مصر أو فتح مشروع الدستور أو الاستكانة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب”.

وتابع قائلًا: “عندما تضغط عليهم أكثر يردون عليك بأن البلد سيضيع وينسون أن تنازلاتهم منذ أن أغلق الوادى الأحمر إلى لجنة فبراير هى التى أودت بالبلد للمصيبة التى نحن فيها اليوم، وفى النهاية عندما تهاجمهم لأنك لاتجد لهم عذرا يردون عليك أنت تعيش فى الخارج وينسون أننا ليبيون وطرابلسية وينسون إقامة بعض الذين يسيرون الأحداث فى تركيا أكثر مما يقيمون فى ليبيا، شىء أصبح ممل ومثير للاشمئزاز للأسف” وفق تعبيره.