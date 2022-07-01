بن شرادة: المشري يرى الصراع بين تيارين لكن هناك ثالث لا يهمه سوى الوطن

قال سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه شاهد كلمة مسجلة لرئيس المجلس خالد المشري، و تكلم على ما حصل في اجتماع جنيف الأخير بين رئيسي المجلسين، و سرد وقائع في المسار الدستوري من الغردقة في مصر حتى اجتماعهم في جنيف.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “في الحقيقة كل ما ذكر كان معلوم للجميع و هذا ما حصل فعلا، ولكن هل نسى او تناسى محطتين مهمتين وهي الأولى مسار الدستوري بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتي ناقشت في جنيف بواسطة لجنة 75 و التي افشلتهتا البعثة و المحطة الثانية و المهمة وهي لجنتين من مجلس الدولة و البرلمان والتي اجتمع سبع اجتماعات داخل الوطن بين طرابلس و طبرق والتي انتهت باتفاق جامع بخارطة طريق واضحة المعالم و المدد والتي انتهت بتعديل دستوري والأول مره منذ بداية مارثون الحوارات لم يتضمن اتفاق الا هذا الاتفاق”.

وتابع قائلًا: “لم يذكر رئيس مجلس الدولة من كان وراء إفساد هذا الاتفاق. و للمعلومة للمواطن بأن اتفاق يرفع الحرج من الجميع و ينتهي في تحويل النقاط الخلافية الى الشعب صاحب السلطات يقول كلمته فيها . ذكر رئيس المجلس بأن الصراع بين تيارين. نقول ليبيا ليس بين تيارين هناك تيار ثالث يمثل 95% وهو همة الوطن و لا يريد إقصاء أي ليبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن . أما التيارين المتمثله في 5% هما عباره عن طلاب سلطة و يملكون السلاح و يدورون في فلك الدول إقليمية و دولية “.