النويري: القضية الفلسطينية هي القضية المحورية لحركة عدم الانحياز

شارك وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” ويضم عضو مجلس النواب “الصديق رمضان” شارك في الجلسة الثانية والختامية لإعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز ،حيث تم انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية عن المجموعة الأفريقية.

وألقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة أكد فيها على دور حركة عدم الانحياز عبر تاريخها في رسم معالم الطريق على الساحة الدولية ودورها الفاعل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، مضيفاً بأن هذا الاجتماع يأتي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات العالمية التي تواجه الدول الأعضاء في الحركة في مقدمتها الفقر والجوع والأوبئة وتفاقم أزمة المناخ والإرهاب والعنف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية و النزاعات والصراعات المسلحة والتي تتطلب العمل على تفعيل وتعزيز دور حركة عدم الانحياز نحو تكامل الأدوار والسعي لمواكبة التحديات باعتبارها الصوت المعبر عن الشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكد “النويري” على أن الحاجة أصبحت ملحّة لإيجاد تجمع برلماني يتولى مهمة متابعة أهداف الحركة التي يمكن للبرلمانات والمجالس من خلالها المساهمة و التعاون والتضامن لتنفيذ أهدافها و مبادئها ، مشدداً على أن المرحلة القادمة للشبكة يجب أن تكون مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية لمواجهة المتغيرات وتقييمها وإعادة الثقة في حركة عدم الانحياز وكذلك متابعة تنفيذ اهداف الحركة لجعلها أكثر فعالية مع العمل على وضع أليات وأدوار جديدة للحركة تتماشى والمتغيرات السياسية والاستراتيجية التي يشهدها العالم ، والعمل على إضافة لجنة خاصة ضمن اللجان الدائمة في النظام الأساسي تسمى لجنة فلسطين باعتبارها القضية المحورية للحركة.

الجدير بالذكر بأن مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية اختتم أعماله اليوم الجمعة .