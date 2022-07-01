إشعال النيران أمام مقر المجلس البلدي بني وليد

أشعل متظاهرون النيران في إطارات أمام مقر المجلس البلدي بني وليد، مساء اليوم الجمعة.

وتظاهر عدد من المواطنين في المدينة، عصر اليوم، للمطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية وإسقاط الأجسام السياسية والحكومات، منددين بتردي الأوضاع المعيشية وممطالة الأجسام السياسية في إجراء الانتخابات.

– تظاهرة في بني وليد للمطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

– إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق

– متظاهرون في طبرق يقتحمون مقر مجلس النواب ويفوضون «الرئاسي» بحله

– متظاهرون في مصراتة وطبرق يرفضون الواقع السياسي ويطالبون بإجراء الانتخابات

– تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة بالانتخابات

وطالب المواطنون المشاركون في التظاهرة، في بيان بإسقاط الأجسام السياسية وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وجميع الحكومات «التي لم تقدم أي خدمات للمواطنين»، بحسب وصفهم.

إحراق مقر مجلس النواب في طبرق

وتأتي تظاهرة بني وليد بالتزامن مع تظاهرات أخرى شهدتها العاصمة طرابلس ومدن مصراتة وطبرق وسبها، رفعت نفس المطالب التي تدعو إلى حل الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات دون تأخير.

وتطورت التظاهرات في مدينة طبرق إلى إحراق مجلس النواب بعدما اقتحم متظاهرون مقره للمطالب بحله وتفويض المجلس الرئاسي للقيام بذلك والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.