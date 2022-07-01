باشاغا: الدبيبة وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إلى سرعة تمويل الميزانية المعتمدة من مجلس النواب.

وقال باشاغا في تغريدة عبر “تويتر”: كما أشرت في خارطة نحو التعافي، فإن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات، كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.

وأشار باشاغا إلى أن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، ووضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.

وأضاف باشاغا: “رئيس الحكومة المنتهية الولاية وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية، وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة”.

واختتم باشاغا قائلا: أؤكد دعمي للمؤسسة الوطنية للنفط وأدعو إلى تمويل ميزانية حكومتي المعتمدة دون تأخير حتى نتمكن من دفع ليبيا إلى الأمام.