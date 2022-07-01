انطلاق رحلة للحجاج من مطار سبها لأول مرة منذ 8 سنوات

غادرت مطار سبها المدني، مساء اليوم الجمعة، رحلة فوج الحجاج بالمنطقة الجنوبية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.

وقال مدير شركة الخطوط الجوية فرع سبها المهندس محمد حسن المنصوري، إنها أول رحلة من نوعها منذ العام 2013، حيث كان الحجاج من الجنوب يتوجهون إلى الأراضي المقدسة عبر مطار معيتيقة.

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وأشار المنصوري، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إلى إن عدد الحجاج على تلك الرحلة بلغ 241 حاجا من مختلف مناطق الجنوب.

الحجاج في مطار سبها.