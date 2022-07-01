متظاهرون في طرابلس يطالبون بخروج القوات الأجنبية والتعجيل بالانتخابات

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طالب، حراك شبابي في مظاهرة بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

وجاء خروج المظاهرات، للتنديد باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والتعبير عن رفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

واندلعت هذه المظاهرات بسبب أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العاصمة وجميع المدن الليبية، والتي زادت خدتها هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم وعود حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمعالجتها.