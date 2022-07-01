مظاهرات في مدن ليبية تطالب بحل الأجسام السياسية والتعجيل بالانتخابات ورحيل المرتزقة

طرابلس 01 يوليو 2022 م (وال) – تشهد مدن (طرابلس – مصراته – طبرق – سبها) مساء اليوم الجمعة مظاهرات غاضبة طالبت بحل جميع الأجسام السياسية القائمة والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من شرق وغرب وجنوب الوطن.

وحمل المتظاهرون في هتافاتهم وشعاراتهم الأجسام السياسية المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية، والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وأخرها ازمة الكهرباء، مطالبين بتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ.

كما طالب المتظاهرون بحل أزمة الكهرباء، وتوضيح الحقائق للشعب، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز. (وال _ طرابلس)

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