القماطي: أضطررت لحمل جنسية أخرى لأن سفارات القذافي كانت تلاحق المعارضين

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إنه أضطر لحمل جنسية أخرى لأن “سفارات القذافي” كانت تلاحق المعارضين في الخارج، على حد تعبيره.
كتب قائلًا على فيسبوك: “آلاف الليبيين وأنا منهم يحملون جنسية أخرى اضطررنا لها أيام كانت سفارات القذافي تلاحق المعارضين، وأقول إن مزدوجي الجنسية لا يجب أن يترشحوا للرئاسة إلا بعد التنازل عنها مسبقا”.
وتابع قائلًا: “إن ليبيا أكبر من أي فرد وكما كانت أكبر من القذافي فهي حتما أكبر من حفتر، ولا لاختزال وطن في مجرم حرب.. عاشت ليبيا” على حد تعبيره.
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