متظاهرون يقتحمون مقر مجلس النواب في طبرق

طبرق 01 يوليو 2022 (وال) – اقتحم المتظاهرون المطالبون بحل الأجسام السياسية مقر مجلس النواب بمدينة طبرق. وأظهرت الصور والمقاطع المرئية المتداولة على المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، لحظات اقتحام المتظاهرين لمقر المجلس وتدمير بوابته الرئيسية، وإشعال النيران في بعض محتوياته. وكانت عدد من المدن من بينها العاصمة طرابلس، قد شهدت مظاهرات مماثلة مطالبة بحل […]

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