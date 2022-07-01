أعيان ومشائخ الجبل الأخضر: نقف ضد كل التيارات التي تجر البلاد إلى فوضى عارمة

زار أعيان ومشائخ الجبل الأخضر مديرية أمن البيضاء وأصدروا بيانا عبروا خلاله عن رفضهم التظاهرات التي تجر البلاد إلى الفوضى.

وأكد المشائخ في بيانهم على السلم والأمن الاجتماعي بالمنطقة، ووقوفهم ضد كل الحركات والتيارات التي ترفع صوتها للخروج في مظاهرات لا يحمد عقباها وتجر البلاد إلى فوضى عارمة وتستغل من بعض التيارات المعادية.

وقال مشائخ وأعيان الجبل الأخضر في البيان: “نحن دائما وأبدا مع التداول السلمي على السلطة ووحدة الوطن، ومع الصوت المطالب بتغيير كل الأجسام السياسية التي لم تتمكن من الوصول بالوطن إلى بر الأمان ولكن بطريقة قانونية”.

وشددوا على دعمهم وتأييدهم الكامل للجيش الوطني الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وطالبوا بدعم الشرطة والأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان: “نطالب الحكومة المنبثقة عن البرلمان بحل كل الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي، وبالرغم من كل السلبيات نؤكد أن أمن الوطن مسؤولية الجميع.

ورفض المشائخ في بيانهم السماح لأي “تيار بأن يجرنا إلى الدمار والخراب والفوضى”، داعين كل من يريد التظاهر أن يكون سلميا ووفق القانون.