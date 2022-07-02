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تيار “بالتريس”: نطالب الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء بحل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شهدت مدن طرابلس ومصراتة وطبرق وسبها مساء اليوم الجمعة مظاهرات غاضبة.

وردد المتظاهرون في هتافاتهم وشعاراتهم مطالبات بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.

وفي هذا الصدد أعلن تيار “بالتريس” الشبابي من ميدان الشهداء في طرابلس عن عدد من المطالب أولها التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما طالب التيار بتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء لحل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى حل أزمة الكهرباء وعرض الحقائق للشعب.

وأضاف البيان بعض المطالب الأخرى منها إلغاء مقرر مقترح رفع الدعم عن الوقود، وتحديد سعر الخبز، كما طالبوا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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تيار “بالتريس” حل الاجسام السياسية مظاهرات في عدة مدن ليبية

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صحيفة الساعة 24

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