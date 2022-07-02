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رئاسة البرلمان: جرائم التخريب لا تمثل المتظاهرين السلميين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدانت رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، وبشدة قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأوضحت رئاسة مجلس النواب، في بيانها،:” نؤكد على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية، للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم القانون والدستور” .
وتابع بيان رئاسة مجلس النواب:” نقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”.
وشددت رئاسة مجلس النواب، على بذل قصارى جهدها لتحقيق الانتخابات لعودة الأمانة للشعب، صاحب الحق في الإرادة في ذلك.
وأكدت رئاسة مجلس النواب، على التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب سلميا، مؤكدة أن جرائم التخريب يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوقهم الشرعية.

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صحيفة الساعة 24

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