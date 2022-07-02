أبو عرقوب: إجراء الانتخابات يتطلب فترة انتقالية واستلام باشاغا للسلطة

أيد العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر، أحمد أبو عرقوب، الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان بعد خروج تظاهرات تطالب بحل كل الأجسام السياسية.

وقال أبو عرقوب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الدبيبة هو سبب ما يحدث اليوم من تدني مستوى الخدمات وتردي الوضع المعيشي للمواطن، وكذلك هو السبب الرئيسي في إفشال الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وأضاف الناشط السياسي أن المجلس الرئاسي فاشل، ولم يقم بتنفيذ المهام التي جاء من أجلها، مردفا: “صحيح أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولكن قبل ذلك يجب توفير أرضية صلبة لإجراء الانتخابات لتوفير ضمانات كافية لقبول جميع الأطراف لنتائج الانتخابات”.

وأوضح أن “هذا يتطلب فترة انتقالية واستلام الحكومة الليبية للسلطة في طرابلس للعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وحث أبو عرقوب مجلسي النواب والدولة على الإسراع في الوصول إلى قاعدة دستورية وحسم أمر السلطة التنفيذية.

يشار إلى أن عدة مدن شهدت تظاهرات غاضبة اليوم الجمعة، وردد المتظاهرون فيها هتافات وشعارات تطالب بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.