أيوب أبوراس: مظاهرة ميدان الشهداء طالبت بأساسيات العيش الكريم

أشاد آمر الحرس الرئاسي “أيوب أبوراس” والمكلف من قبل المجلس الرئاسي بالمظاهرة الشبابية التي خرجت في ميدان الشهداء بطرابلس أمس الجمعة، قائلا إنها طالبت بحقوق مشروعة.

وقال أبوراس في تدوينة عبر “فيسبوك”: “شاهدنا المظاهرة الشبابية السلمية التي نُظمت بميدان الشهداء بعاصمتنا الحبيبة وطالبت بحقوق مشروعة وأساسيات ومتطلبات العيش الكريم”.

وأثنى أبو راس على عناصر جهازه، مضيفا: “ساهم في تأمين التظاهرة منتسبو جهاز الحرس الرئاسي الذين أظهروا كفاءتهم العالية ومهنيتهم الرفيعة، وأحيي كافة الجهود التي بذلت للحفاظ على سلمية المظاهرة وحقن الدماء وحماية المؤسسات العامة والخاصة”.

وتابع أبو راس: “نؤكد بأننا على استعداد لتأمين مثل هذه المظاهرات بمختلف الأطياف والتوجهات دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر دعماً لمطالب وإرادة الشعب الكريم ودرءاً للفتن وحقناً للدماء” على حد زعمه.

يشار إلى أن عدة مدن شهدت تظاهرات غاضبة اليوم الجمعة، وردد المتظاهرون فيها هتافات وشعارات تطالب بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.

وفي هذا الصدد أعلن تيار “بالتريس” الشبابي من ميدان الشهداء في طرابلس عن عدد من المطالب أولها التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما طالب التيار بتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء لحل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى حل أزمة الكهرباء وعرض الحقائق للشعب.

وأضاف البيان بعض المطالب الأخرى منها إلغاء مقرر مقترح رفع الدعم عن الوقود، وتحديد سعر الخبز، كما طالبوا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا