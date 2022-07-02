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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 02 يوليو 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 02 يوليو 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على أغلب المناطق الغربية والجنوبية بينما تسجل إنخفاض تدريجي بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي خاصةً الساحلية منها.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ على المناطق الساحلية ومابين (40-44)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (40-45) مْ وتسجل تراجع يوم الاثنين على اغلب المناطق.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37 -40) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:19)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:02).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنبو الجوية طقسيوم الغد الحرارة قليلة قليلة قليلة الحرارة السماء صافية السماء الصغرى المدينة 30 إى صافية ظهور ظهو 25 32 السماء صافية السماء زواره 26 25 35 40 26 26 28 ظهور 41 29 صافی ظهور طهور السماء 31 30 31 35 له لى صافي قليلة ه قليلة السماء صافيا لى ى 29 28 20 20 21 30 21 21 22 24 السماء 40 30 السماء 38 37 39 مرزق السما 26 30 31 صافية 37 39 الجعبوب السرير 28‏'‏

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