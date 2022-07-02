معلقة على اقتحام مقر مجلس النواب.. وليامز: أعمال الشغب والتخريب غير مقبولة

العنوان-طرابلس

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، معلقة على مظاهرات أمس التي شهدتها عدة مدة مدن ليبيا قائلة: “ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي”.

وفي تغريدة له عبر صفحتها بتوتير، اليوم السبت، أكدت وليامز أن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في طبرق غير مقبولة على الإطلاق.

وأضافت وليامز: “من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس”.

وكان قدأضرم متظاهرون غاضبون، مساء الجمعة، النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق، وذلك عقب اقتحامه بعد أن تجمع العشرات أمام المبنى للمطالبة بحل المجلس وإجراء الانتخابات وتحميل كافة الأجسام السياسية المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد، وذلك حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو جرى بثها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل إضرام النيران، اقتحم المتظاهرون المبنى للمطالبة بحله، معلنين تفويضهم للمجلس الرئاسي للقيام بهذه الخطوة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

كما كان قد طالب، حراك شبابي في مظاهرة بالعاصمة طرابلس، الجمعة، بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

وجاء خروج المظاهرات، للتنديد باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والتعبير عن رفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

واندلعت هذه المظاهرات بسبب أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العاصمة وجميع المدن الليبية، والتي زادت خدتها هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم وعود حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمعالجتها.