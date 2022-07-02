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دغيم: أدعو “الرئاسي” لتحمل مسؤولياته والخروج من المأزق السياسي وفق المقترح الأمريكي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

خاطب عضو مجلس النواب زياد دغيم، أعضاء مجلسي النواب والدولة، على خلفية أحداث أمس الجمعة، ومحاولات حرق مجلس النواب، وقال: “أدعو زملائي النواب وأعضاء مجلس الدولة لاستقالة جماعية احترامًا لإرادة الشعب واستقرار ليبيا”.

وتابع قائلًا في تصريحات صحفية: “نشترك مع الشعب في حالة الإحباط من المجلسين ورئاستهما والفشل المتعمد والمتكرر، و بعد احتجاجات اليوم ندعو المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته ووضع آليات للخروج من المأزق السياسي الحالي وفق المقترح الأمريكي الواقعي” وفق تعبيره.

واختتم عضو مجلس النواب قائلًا: ” أدعو الشعب الليبي لدعم المجلس الرئاسي وقراراته المرتقبة” على حد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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