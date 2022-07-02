دغيم: أدعو “الرئاسي” لتحمل مسؤولياته والخروج من المأزق السياسي وفق المقترح الأمريكي

خاطب عضو مجلس النواب زياد دغيم، أعضاء مجلسي النواب والدولة، على خلفية أحداث أمس الجمعة، ومحاولات حرق مجلس النواب، وقال: “أدعو زملائي النواب وأعضاء مجلس الدولة لاستقالة جماعية احترامًا لإرادة الشعب واستقرار ليبيا”.

وتابع قائلًا في تصريحات صحفية: “نشترك مع الشعب في حالة الإحباط من المجلسين ورئاستهما والفشل المتعمد والمتكرر، و بعد احتجاجات اليوم ندعو المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته ووضع آليات للخروج من المأزق السياسي الحالي وفق المقترح الأمريكي الواقعي” وفق تعبيره.

واختتم عضو مجلس النواب قائلًا: ” أدعو الشعب الليبي لدعم المجلس الرئاسي وقراراته المرتقبة” على حد تعبيره.