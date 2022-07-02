باشاغا: الدبيبة وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “المنتهية الولاية” عبد الحميد الدبيبة وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة.

وشدد باشاغا في بيان له على دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط داعيا إلى تمويل ميزانية حكومته المعتمدة دون تأخير حتى تتمكن من دفع ليبيا إلى الأمام.

وأضاف باشاغا أشرت في خارطة نحو التعافي، إلى إن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.

وأشار باشاغا إلى أن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.