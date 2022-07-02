استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة، اليوم السبت، على أغلب المناطق الغربية والجنوبية بينما تسجل انخفاضا تدريجيا بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي خاصةً الساحلية منها.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تبقى حالة السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-36)مْ على المناطق الساحلية وما بين (40-44)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد خاصة على المناطق الساحلية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مرادة تكون السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-33) مْ على اغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-45) مْ وتسجل تراجع يوم الاثنين على أغلب المناطق.

والواحات- السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(37 -40)مْ.