بوعميد: من أجاز تدمير المرافق العامة 2011 لا يحق له الاستنكار ومن رفض لا يحق له شرعنتها اليوم

عبر المرشح الرئاسي السابق المبروك أبو عميد، عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي طالت مبنى مجلس النواب وتخريبه بعد اقتحام في مظاهرات اندلعت أمس في مصراتة وطبرق وطبرابلس.

‏وقال «العميد»، في تغريدة له عبر تويتر، «لا لحرق المرافق العامة والخاصة»، مضيفا «من أجاز وقبل وشارك في تخريب وحرق المرافق العامة سنة 2011 لا يحق له استنكار مايحدث الآن».

واضاف «ومن رفض تدمير وحرق المرافق العامة سنة 2011 لا يحق له شرعنتها والمشاركة فيها الآن»، مختتما بالقول «نعم للمحافظة على ممتلكات الشعب. لا لقتل المدنين وارهابهم».