لنقي: يمكن البدء في دمج المجموعات المسلحة عن طريق لجنة 5+5

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أنه يمكن البدء في دمج المجموعات المسلحة في ليبيا عن طريق لجنة 5+5 العسكرية بعد تطويرها وزيادة أعضائها ومنحها صلاحيات وسلطات أوسع.

وبين لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن موضوع دمج المجموعات المسلحة في ليبيا ليس بالأمر السهل بعد عشر سنوات من تكوينها وتسلحها وإهمال بناء الجيش مضيفا أنه من الصعب الآن تفكيكها ونزع سلاحها إلا بخطوات تدريجية مدروسة في ظل دولة مدنية مؤسساتها تخضع لحكومة واحدة قوية باسطة يدها على كامل تراب الوطن.

وأشار لنقي إلى أن البداية تكون عن طريق لجنة 5+5 العسكرية بعد تطويرها وزيادة أعضائها ومنحها صلاحيات وسلطات أوسع حيث يتم تشكيل لجان عسكرية تضم عسكريين من الغرب والشرق والجنوب تكلف بمهام عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد كحراسة الحدود ومحاربة الإرهاب والتهريب والهجرة الغير شرعية وتأمين الطريق الساحلي الممتد من غرب البلاد إلى شرقها وحراسة مرافق الدولة الكهربائية والمياه والنفط والغاز ثم يتم تسليم السلاح الثقيل إلى جهةٍ يتفق عليها والسلاح المتوسط يتم تخزينه في مدن الجماعات المسلحة لفترة زمنية حتى تهدأ النفوس و تستقر الأوضاع الامنية.

وأضاف لنقي أنه بالتدريج يتم إدماج الجماعات المسلحة ونزع سلاحها ويطمئن الجميع لحماية وضمان الدولة المدنية.