البيوضي لـ الشعب الليبي: انتفضوا وانتزعوا حقوقكم فقد آن الأوان للتغيير

ليبيا – أكد المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يعانون وحتمية خروجهم للتظاهر باتت واضحة.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “يتفق الطرفان على اتهام الدعوات للتظاهر بأنها مؤامرة ودسيسة، ويتوقعون أن الشارع ما زال يصدقهم، في الواقع الليبيون في كل أركان الوطن يعانون، وحتمية خروجهم باتت واضحة، وإن تمكنوا اليوم من إخمادها فلن ينجحوا غدًا”.

وأضاف: “إذا خرج الآلاف للشوارع فإن صفحة مظلمة من تاريخ ليبيا قد انتهت، وسيحاولون جميعًا ركوب قطار التغيير، وإن كانو بعض مئات فإنهم في غيهم سيعمهون”.

البيوضي ختم منشوره: “انتفضوا عليهم وانتزعوا حقوقكم فقد آن الأوان للتغيير، فالانتخابات هي الحل ويجب استكمال العملية الانتخابية، وليسقط العملاء”.

