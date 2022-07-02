الكبير يبحث مع محافظ بنك انجلترا مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ بنك انجلترا اندرو بايلي مستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وبين مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في لندن الجمعة بحث خطة المصرف المركزي في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، وسبل ومجالات التعاون بين المصرفين.

من جانبه أثنى محافظ بنك انجلترا على الدور الفعّال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي ومحافظه في تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.