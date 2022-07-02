باشاغا: استقرار إنتاج النفط مهم ليتمتع الليبيين بحياة أفضل

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قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا أن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.

وأوضح باشاغا في بيان له عبر فيس بوك، أن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.

وأضاف باشاغا: “رئيس الحكومة المنتهية الولاية وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة”.

وأكد باشاغا على دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط داعيا إلى تمويل ميزانية حكومته المعتمدة دون تأخير حتى تتمكن من دفع ليبيا إلى الأمام.