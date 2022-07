صالح يطالب بقصر التعامل مع الحبري بصفته المحافظ المكلف للمصرف المركزي

ليبيا – طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان له بضرورة التقيد بأحكام قراره المتعلق بقصر التعامل مع علي الحبري بصفته المحـافظ المكلف مـن قبـل السلطة التشريعية.

صالح وفي خطابه الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير المالية، طالب بضرورة التقيد بقرار مجلس النواب رقم 17 لعام 2014 والذي تم بموجبه إقالة الصديق الكبير من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه علي سالم الحبري للقيام بمهام وأعمـال المحافظ، لحين اختيار محافظ جديد مـن قبل السلطة التشريعية.

ولفت صالح إلى أن مجلس النواب كلف محمـد الشكري بمهام المحـافظ لكنه يتمكن من مزاولة مهامه.

وأكد رئيس البرلمان أن علي الحبري هو المحـافظ المكلـف لحين انتهـاء أعمـال توحيـد المصـرف المركزي واعتماد ذلك من مجلس النواب، باعتبار أن المصـرف المركـزي يتبع السلطة التشريعية وفقًا للمادة 2 مـن القـانون رقـم (1 لسنة 2005) وتعديلاته.

