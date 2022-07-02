مدير شركة الكهرباء: محطة مصراتة تعود للخدمة اليوم

قال المدير العام الموقت للشركة العامة للكهرباء محمد بن إسماعيل، إن محطة مصراتة ستدخل للعمل بقدرة 200 ميغاوات بعد ظهر اليوم السبت.

وأشار في تصريح لمنصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى أن المحطة تعود للعمل «بعد إجراء الصيانة اللازمة لتصل كامل قدرتها ليلًا بنحو 350 ميغاوات، ولا يزال العمل جاريًا في بقية المحطات».

والأسبوع الماضي، تحدث ابن إسماعيل، عن خطة الـ30 يومًا المقبلة لإدارة القطاع، في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار وارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 8 ساعات يوميًا في بعض المناطق، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على إدخال وحدات توليد جديدة على الشبكة الكهربائية وفق خطتها الاستراتيجية.

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– محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

خطة الـ30 يوما لشركة الكهرباء

وقال ابن إسماعيل في مداخلته مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط «wtv»، إنه سيعمل على خلال الـ30 يومًا المقبلة مع كوادر الشركة العامة للكهرباء على أمرين أساسيين، الأول استكمال وحدات التوليد التي شارفت على نهايتها وإنهاء العمرات للوحدات الخارجة عن الخدمة، وإدخالها على الشبكة الكهربائية، واستكمال خطوط نقل الطاقة، متعهدًا بترك منصبه حال لم يتمكن من العمل وإنجاز هذين الملفين بقطاع الكهرباء.

ووعد ابن إسماعيل خلال حديثه بالعمل والتعاون مع كوادر الشركة العامة للكهرباء من أجل معالجة المختنقات التي تواجه الشبكة الكهربائية ومحطات الإنتاج، وخاصة محطة كهرباء أوباري الغازية، التي أكد أنه سيسعى لاستكمال خط أوباري – الفجيج «بأي طريقة».