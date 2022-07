ليبيا – علقت المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز، بخصوص المظاهرات التي شهدتها البلاد يوم أمس الجمعة.

ويليامز أكدت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على ضرورة احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر في طبرق غير مقبولة على الإطلاق.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس.

The post وليامز: اقتحام مجلس النواب غير مقبول على الإطلاق.. وعلى القادة التعامل بمسؤولية تجاه الاحتجاجات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية