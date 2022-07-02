الشيباني: المقرات العامة ملك للشعب وحرقها يستفيد منه المتربصون 

عبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عن غضبه من أعمال العنف التي طالت مرافق الدولة العامة أمس منها مقر مجلس النواب، في مظاهرات اندلعت في مدن طبرق وطرابلس ومصراتة.

وقال «الشيباني»، في منشور له عبر فيسبوك، «مقرات ومرافق السلطة التشريعية والتنفيذية ملك للدولة والشعب وهي ثابتة والموظفون متغيرون، وحرق المقرات خسارة للشعب وقد يستفيد منها المتربصون وصيانتها بأثمان باهضة يصب اغلبها في جيوبهم».

ورأى أن «الاعتصام امام المقرات وتعطيل العمل بها ومنع الموظفين من الدخول وممارسة أي نشاط و إجبار السلطات على الدخول في تفاوض واعي وهادف مع من يختارهم المحتجين لتمثيلهم في التفاوض قد يكون اكثر نفعا وأفضل وسيلة للتعبير عن رفض الواقع المتردي و قد يفضي الى نتائج ايجابية».