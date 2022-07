الشركسي: الناس خرجت ضد كل الأجسام بكافة صورها الاستشارية والتنفيذية والتشريعية

ليبيا – انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي تصريحات رئيس حكومة تصريف الاعمال عبد الحميد الدبيبة بشأن المظاهرات والاحتجاجات.

الشركسي قال في تدوينة له هلى موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” :”الناس خرجت ضد كل الأجسام بكافة صورها وتشكيلاتها، الاستشارية والتنفيذية والتشريعية، ويحاول المعتوه الدبيبة الذي يمثل أحد هذه الأطراف استغلال هذا الصوت، وهذا الحراك، المُخزي أنّ كل طرف يدفع به في اتجاه الطرف الآخر، ويحاول استغلال صوت نقي غير نفعي، الحقيقة الجلية أنّ الناس لاتريد إلاّ انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة فقط لاغير”.

وتابع “الأغرب أن تواجههم قوّات المعتوه دبيبة بالرصاص الحي، يواجههم بالرصاص ويناصرهم بالمناشير، يُحسب للأجهزة الأمنية بطبرق أنّها كانت واعية وتركت الناس تُعبر عن غضبها”.

