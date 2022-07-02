وزارة الدفاع النيجيرية: العثور على 10 جثث قرب الحدود مع ليبيا 

أعلنت وزارة الدفاع بدولة النيجر العثور على عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين هذا الأسبوع وسط الصحراء، في بلدة ديركو في شمال النيجر القريبة من الحدود مع ليبيا.

ولم تذكر الوزارة، في بيانها، تاريخًا محددًا لهذا الاكتشاف المروع، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الوفيات، كما صرح مسؤول من أغاديز لوسائل إعلام محلية أنه «من المحتمل أن المهرب تخلى عن هؤلاء المهاجرين».

وديركو الواقعة في منطقة أغاديز هي نقطة عبور أساسية لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات إلى ليبيا أو أوروبا المجاورة، كما أنها موطن لمواقع الذهب التي تجذب آلاف النيجيريين ومواطني الدول المجاورة.